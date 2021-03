Rosamund Pike tacle Rudy Giuliani durant son discours de remerciements aux Golden Globes 2021

Sa remarque fait référence à une scène très discutée de la suite de Borat dans laquelle l'ancien maire de New York met brièvement la main dans son pantalon durant une scène avec Maria, 24 ans, qui joue la fille adolescente de Borat et prétend être journaliste. Cela a provoqué un débat sur les réseaux sociaux à propos du comportement inapproprié ou non de Rudy durant un moment improvisé du film de Sacha Baron Cohen.