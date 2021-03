Josh O'Connor de The Crown ému d'avoir remporté son premier Golden Globe

Avant que la cérémonie des Golden Globes ne soit officiellement lancée, O'Connor a révélé à Karamo dans Live From E!: Countdown to the Golden Globes qu'il avait presque laissé passer la chance de jouer l'héritier au trône d'Angleterre.

"C'est un peu gênant, en fait", a admis O'Connor. "J'avais un autre boulot, et on m'a appelé pour me demander si je voulais passer une audition pour le rôle de Charles. C'était une énorme erreur !"

"Je n'avais pas vu la série et quand j'ai regardé la série, je me suis rendu compte que c'était incroyable et que le travail de Claire [Foy] et Matt [Smith] dans les deux premières saisons était magique", a-t-il expliqué. "Je ne sais pas où j'étais, je ne sais pas comment j'ai pu rater cette série magique. Et après, je suis tombé amoureux de la série, alors j'ai rencontré l'équipe et ils m'ont convaincu de le faire, ils m'ont dit : « C'est un super rôle. » Et ils m'ont raconté l'histoire et les aventures qu'on allait avoir, et je n'ai pas hésité."