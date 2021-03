L'adorable hommage de Norman Lear à Carol Burnett aux Golden Globes vous mettra un sourire aux lèvres

Sur le même sujet : Les Golden Globes 2021 en chiffres

Deux légendes de la télé.

Norman Lear a reçu le Carol Burnett Television Achievement Award au cours des Golden Globes 2021 de cette nuit, et le scénariste et producteur de 98 ans n'a pas pu s'empêcher de s'extasier sur Carol Burnett en personne, pour l'avoir inspiré tout au long de sa carrière mythique. Il a même fait un geste en son honneur qui vous fera sûrement sourire.

"Merci pour cette soirée merveilleuse. Cela m'épate d'être présenté sur scène par Amy Poehler et Tina Fey et d'accepter un prix, ce prix, qui porte le nom de Carol Burnett. Je me sens si béni", a déclaré le créateur de séries légendaires comme All in the Family, Sanford and Son, The Jeffersons et Au fil des jours dans son discours virtuel de remerciement. "Je suis convaincu que le rire vous aide à vivre plus longtemps, et personne ne m'a fait autant rire et ne m'a aidé à vivre plus longtemps que Carol Burnett et la brillante équipe qui l'a aidée à concrétiser son génie comique."