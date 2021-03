Emma Corrin dédie son Golden Globe à la princesse Diana et lui rend un bel hommage

Et le Golden Globe revient à...

Emma Corrin, nominée pour la première fois, a eu beaucoup de gens à remercier quand Kyra Sedgwick et Kevin Bacon ont annoncé qu'elle était la gagnante de la Meilleure actrice dans une série dramatique aux Golden Globes 2021. Mais la personne la plus importante sur sa liste n'était autre que feu la princesse Diana.

La star de The Crown incarne la princesse dans la dernière saison de la série dramatique à succès de Netflix, une expérience qui lui a appris de grandes leçons sur la vie. "Avant tout, merci infiniment à Diana", a lancé l'actrice britannique. "Vous m'avez appris plus de compassion et d'empathie que je n'aurais imaginé. Et au nom de tous ceux qui se souviennent de vous aussi tendrement et passionnément dans leurs cœurs, merci."

Emma a aussi remercié Josh O'Connor, qui incarne son mari à l'écran, et a révélé le surnom qu'elle donnait à son prince Charles. Elle a lancé : "Merci à mon prince charmant, Josh, je n'aurais jamais réussi sans toi. Merci de rendre aussi joyeuses toutes les journées à mes côtés."