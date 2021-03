Les coulisses des Golden Globes 2021 : regardez les stars se préparer

Êtes-vous prêts à pénétrer dans les coulisses de la cérémonie des Golden Globes 2021 ?

Il faut le dire, la meilleure partie d'une grande soirée, c'est le moment où on s'habille. Heureusement, les stars ont offert à E! un accès exclusif à leurs préparatifs.

Des nominés comme Shira Haas d'Unorthodox et Amanda Seyfried de Mank ont posté des photos prises sur le vif et les premières images de leurs robes stupéfiantes. Et Jane Levy, star de Zoey et son incroyable playlist, nous a même offert un plan détaillé de l'arrière de sa robe, qui serait accompagnée d'un kit de raccommodage en cas d'accident vestimentaire.

Et Kaley Cuoco, nominée pour The Flight Attendant sur HBO Max, s'éclatait comme une folle avant la cérémonie. On l'a vue porter un masque LED, et elle s'est accordé une part de gâteau avant de mettre sa magnifique robe signée Oscar de la Renta, et finalement, pourquoi pas ?