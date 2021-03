Golden Globes 2021 : la liste complète des vainqueurs

Sur le même sujet : Les moments des Golden Globes 2021 à voir absolument

Et les vainqueurs sont…

La saison des cérémonies de remises de prix est enfin là, et les plus grands noms du petit et du grand écran sont récompensés aux Golden Globes 2021.

Présentés par Amy Poehler depuis le Beverly Hilton Hotel et Tina Fey depuis le Rainbow Room du Rockefeller Center à New York, la cérémonie virtuelle a donné le départ d'une saison semblable à aucune autre. Et bien que le tapis rouge et les discours de remerciements aient eu une saveur différente, il restait quantité de raisons de célébrer l'année écoulée.

Netflix était en tête des nominations, que ce soit dans les catégories cinéma ou séries, Mank et The Crown décrochant chacun six nominations. Côté télévision, Schitt's Creek talonnait The Crown avec cinq nominations, tandis qu'Ozark et The Undoing en avaient décroché quatre chacune. Côté cinéma, tous les yeux étaient braqués sur Les Sept de Chicago et Hamilton, qui ont tous deux gagné gros.

Nominés et vainqueurs sont élus par vote de la Hollywood Foreign Press Association, une association à but non lucratif composée d'environ 90 journalistes issus de 55 pays à travers le monde. E! News a précédemment confirmé que Norman Lear se verrait remettre le Carol Burnett Award tandis que Jane Fonda recevrait le Cecil B. DeMille Award.