Retour sur les looks les plus risqués de l'histoire des Golden Globes

Les Golden Globes 2021 ne seraient pas complets sans une bonne dose de mode.

Alors que la 78e cérémonie approche à grands pas, les stars se préparent à se parer de leurs plus beaux atours en espérant décrocher une statuette dorée, même si cette année, les choses seront un peu différentes à cause de la pandémie de coronavirus.

Les téléspectateurs peuvent malgré tout espérer toutes sortes de robes du soir et de jolis smokings, qui sont devenus un standard à cette occasion, et peut-être même de jolis pyjamas, et l'on peut toujours compter sur les stars pour repousser les limites vestimentaires de cette grande soirée, quelles que soient les circonstances.