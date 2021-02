La HFPA promet de "mettre en place un plan d'action" pour recruter des membres noirs

On apprend également que les membres de la HFPA sont majoritairement des femmes, et que plus de 35 % de ses votants viennent de pays non-européens. Le porte-parole ajoute que l'organisation est ouverte au changement pour augmenter la diversité de ses candidats, et qu'elle continue à s'engager à faire ce qu'il faut pour honorer les artistes et le cinéma.