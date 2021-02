La saison 4 de The Handmaid’s Tale a une bande-annonce et une date de diffusion

Sur le même sujet : Elisabeth Moss exige une comédie romantique !

La révolte commence le 28 avril.

C'est à cette date que sortira la saison 4 de The Handmaid's Tale : la servante écarlate sur Hulu, et June (Elisabeth Moss) est désormais en guerre contre Gilead après s'en être enfuie. La bande-annonce promet une guerre sans merci à venir, et la description de la saison indique que le combat de June prend un tour extrêmement personnel.

"June s'attaque à Gilead en tant que fougueuse meneuse de la rébellion, mais les risques qu'elle prend amènent de nouveaux défis inattendus et dangereux", dit le bref résumé d'Hulu. "Sa quête de justice et de vengeance menace de la consumer et de détruire les relations auxquelles elle tient le plus."

Lors d'un panel virtuel de la TV Critics Association jeudi, Elisabeth Moss a laissé entendre que June et l'infâme Tante Lydia (Ann Dowd) cherchaient toutes deux à prendre le pouvoir "de façons très différentes et à des fins différentes". La saison explorera ce que veut dire avoir un "réel pouvoir", en fonction de qui le détient.

Le showrunner Bruce Miller a expliqué que Lydia était "obsédée" par June et que, si ces deux femmes sont ennemies, elles sont aussi "inextricablement liées", comme on le verra cette saison.