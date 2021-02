La nouvelle photo de Kim Kardashian de son fils Psalm prouve que le temps file

Sur le même sujet : Kim Kardashian croit-elle que Psalm est son père réincarné ?

Comme le temps file !

C'est ce qu'on se dit en voyant le dernier post Instagram de Kim Kardashian : un adorable cliché du plus jeune fils qu'elle a eu avec Kanye West, Psalm West, 21 mois.

La star de L'incroyable famille Kardashian a partagé cette photo craquante mercredi 24 février. On y voit Psalm, vêtu d'un survêtement marron, tournant un regard curieux vers l'objectif. "Le plus mignon petit garçon !" a écrit Kim en légende de son post. "Ça ne se voit pas forcément ici mais il a le sourire le plus communicatif qui soit ! Je t'aime mon bébé Psalm."

Amis et membres de la famille tels que Malika Haqq et Jonathan Cheban n'ont pas pu s'empêcher de s'extasier sur l'adorable bambin, et de nombreux commentaires ont souligné combien Psalm avait grandi ces derniers mois.

Comme le savent sûrement les lecteurs de E!, Kim et Kanye ont eu leur quatrième enfant par mère porteuse en mai 2019. Le petit frère de North, Saint et Chicago fêtera son deuxième anniversaire dans quelques mois à peine.