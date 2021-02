Kim Kardashian passe une soirée entre filles après avoir demandé le divorce de Kanye West

Sur le même sujet : Les détails du divorce de Kim Kardashian et Kanye West

Les filles veulent juste s'éclater.

Quelques jours après que Kim Kardashian a demandé le divorce d'avec Kanye West, la star de L'incroyable famille Kardashian a décidé de se changer les idées lors d'une soirée avec des proches.

Mardi 23 février, la mère de famille a dîné à Matsuhisa à Beverly Hills avec Kourtney Kardashian, Stephanie Shepherd et LaLa Anthony.

"Kim était assise à une table pour six à côté de Kourtney", a indiqué un témoin à E! News. "Elles ont commandé plein de plateaux de sushis différents et ont tout partagé. Kim avait l'air détendue et heureuse. Elle riait avec ses amies et prenait des selfies."

Preuve supplémentaire, LaLa a posté une petite vidéo de cette soirée entre filles où son coiffeur, Arrogant Tae, a reçu la visite surprise de Kim. Comme Khloé Kardashian l'a fait remarquer dans les commentaires : "J'adore tes sourires."

D'après un autre témoin, Kim est également tombée par hasard sur la créatrice de bijoux Jennifer Meyer et la styliste Maeve Reilly avant la fin du repas.