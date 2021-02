Mandy Moore révèle l’adorable inspiration derrière le prénom du petit August

Sur le même sujet : Mandy Moore accouche de son premier bébé !

Mandy Moore a annoncé mardi 23 février qu'elle avait donné naissance à son premier enfant avec son mari, Taylor Goldsmith, un petit garçon prénommé August, et son prénom a une signification particulière pour le couple.

Non, ils n'ont pas conçu l'enfant, surnommé Gus, en août dernier. Cependant, c'est ce mois-là que Mandy, tout juste enceinte, a découvert qu'elle allait avoir un petit garçon.

"C'est en août dernier que @taylordolsmith et moi avons découvert que nous allions avoir un garçon (c'est aussi le mois de naissance de Taylor) et nous avons toujours adoré ce prénom…", a écrit l'héroïne de This Is Us et chanteuse sur Instagram mercredi 24 février. "Donc ça a été réglé très vite, pour nous."

Mandy, 36 ans, a révélé à la fois sa grossesse et le sexe de l'enfant en septembre dernier, presque deux ans après avoir épousé Taylor, 35 ans.

Dans son post, Mandy a partagé une photo du petit August allongé et partiellement couvert par un lange en mousseline blanc à motifs et, par-dessus, une toute petite couverture gris foncé personnalisée avec le prénom August, le A et le T en rose et en blanc, et qui encadrent les autres lettres, en gris clair.