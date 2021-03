Drew Barrymore parle ouvertement de l'année et demie passée en "hôpital psychiatrique" à 13 ans

Sur le même sujet : Drew Barrymore parle de maternité et du film "À tout jamais, une histoire de Cendrillon"

Drew Barrymore était peut-être une enfant star mais son enfance à Hollywood était loin d'être glamour.

Lors d'une récente interview avec Howard Stern, l'actrice a donné de nouveaux détails concernant son placement en "hôpital psychiatrique" par sa mère pendant 18 mois.

"Je me moquais des programmes genre 30 jours à Malibu, avant", se souvient-elle. "Malibu était un peu l'exact opposé de ce que j'ai vécu. J'ai passé un an et demi dans un établissement appelé Van Nuys Psychiatric. Et ça ne rigolait pas, là-bas, si on faisait des bêtises, on vous jetait dans une cellule capitonnée ou on vous attachait sur un brancard."

L'héroïne de Charlie et ses drôles de dames explique que sa mère, Jaid Barrymore, l'a fait interner dans cet établissement parce qu'elle était une enfant star inconsciente qui disposait de "trop de moyens". Elle admet : "J'allais en boîte, je séchais l'école et je prenais la voiture de ma mère, j'étais incontrôlable. Alors, parfois, c'était plutôt marrant, et d'autres fois, j'étais tellement en colère que je pétais un plomb et qu'on me jetait dans ce truc."