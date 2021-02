Comment regarder les Golden Globes 2021 à la télé et en ligne

Paul Drinkwater/NBCUniversal via Getty Images

Comment regarder les Golden Globes ?

La cérémonie sera diffusée aux États-Unis sur NBC, sur son appli et sur son site web, ainsi que sur des plateformes de streaming comme YouTube TV, Hulu+, AT&T TV Now, Sling TV, Locast et Fubo TV, et en France sur CANAL+ et myCANAL.

Qui sont les nominés aux Golden Globes cette année ?

Netflix domine les débats côté films et séries, avec Mank et The Crown qui décrochent respectivement six nominations. Le film Mank est suivi de la minisérie Les Sept de Chicago avec cinq nominations, et de The Father, Nomadland et Promising Young Woman avec quatre nominations. Côté télé, Schitt's Creek suit The Crown avec cinq nominations, tandis qu'Ozark et The Undoing récoltent quatre nominations. Découvrez la liste complète des nominations ici.