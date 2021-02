George Clooney révèle ses nombreuses corvées durant la pandémie de coronavirus

Sur une note plus positive, le fier papa a ajouté : "Ça a été une année pourrie. Vraiment. Mais on va s'en sortir. Je le crois de tout mon cœur. Si je n'y croyais pas, je ne sais pas comment on élèverait des enfants dans ce monde. On va se sortir de tout ça, et j'espère et je crois qu'on en ressortira grandis."