Mandy Moore a accouché de son premier bébé avec Taylor Goldsmith

Il y a un peu plus d'amoore dans le monde désormais !

Mardi 23 février, l'héroïne de This Is Us Mandy Moore a annoncé que son mari, Taylor Goldsmith, et elle étaient officiellement parents de leur premier enfant ensemble. L'interprète de "Ready as I'll Ever Be" a partagé l'heureuse nouvelle sur Instagram.

"Gus est ici", a confirmé l'actrice, révélant le prénom du bambin. "Notre adorable petit garçon, August Harrison Goldsmith. Il a été ponctuel et est arrivé juste à temps pour son terme, pour le plus grand plaisir de ses parents. Nous étions préparés à tomber amoureux de toutes sortes de nouvelles façons, mais ça va au-delà de ce que nous aurions pu imaginer."

Les jeunes parents se sont dit oui en novembre 2018. Dans une interview pour Glamour la même année, elle s'était extasiée : "Il me fait fondre. Je n'imagine pas meilleur partenaire. Ce sera un père vraiment formidable. Je considère le passé comme une étape qui m'a permis d'arriver où je suis aujourd'hui. Je supporterais volontiers tout ça encore un million de fois si ça me ramène à nouveau à Taylor."

En août 2020, l'actrice a rédigé un touchant hommage à Taylor sur Instagram pour son anniversaire. "Je ne sais pas ce que j'ai fait dans une vie antérieure pour te mériter mais ça devait être énorme. Tu es incontestable", a-t-elle écrit. "Ta lumière intérieure, ton humilité, ton charme, ton humour et ta compassion sont contagieux, et je me sens chanceuse d'avoir le bonheur de plonger dans ta bonté les bras grands ouverts."