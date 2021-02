Shailene Woodley confirme qu’elle est fiancée à "l’incroyable" Aaron Rodgers

Jason Merritt/Getty Images for ELLE

Au début du mois, E! News a été le premier média à révéler que Shailene et Aaron sortaient ensemble. Une source a dit qu'ils voulaient garder leur histoire "privée et discrète" durant la saison de football et pendant qu'elle tournait à Montréal. "Ils continuent de se parler et de se voir quand ils le peuvent. Ils sont tous deux concentrés sur leur carrière mais ils prennent aussi du temps l'un pour l'autre", avait partagé notre informateur à l'époque.

Quatre jours plus tard, Aaron a indiqué à ses fans combien c'était sérieux quand il a révélé l'air de rien qu'il était fiancé. Quand il a accepté le prix 2020 du Meilleur joueur (Most Valuable Player), il a expliqué : "2020 a vraiment été une année dingue remplie de beaucoup de changements, d'évolutions, de moments mémorables… Cent quatre-vingts jours passés à me faire récurer le nez, très peu de fans ou des tribunes vides pendant toute la saison, je me suis fiancé et j'ai fait une des meilleures saisons de toute ma carrière."