Daft Punk annonce sa séparation après 28 ans

Invision/AP/Shutterstock

Le compositeur Paul Williams avait accepté le prix pour les Daft Punk qui étaient sur scène dans leurs tenues de robot habituelles. "Vous savez, à l'époque où je me droguais, je voyais des choses qui n'étaient pas vraiment là et qui étaient terrifiantes. Et puis je me suis désintoxiqué et deux robots m'ont appelé pour me demander de faire un album", avait-il déclaré.