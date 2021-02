Max et Emme, les jumeaux de Jennifer Lopez, traités comme des rois pour leur 13e anniversaire

Sur le même sujet : Jennifer Lopez évoque ses jumeaux de 9 ans, Emme et Max

Comme Jennifer Lopez l'a si poétiquement formulé : "De ce blizzard sont apparues deux parfaites petites noix de coco."

Elle parlait de ses jumeaux, Max et Emme Muñiz, qui ont fêté leur 13e anniversaire lundi 22 février. Si on ignore où l'artiste aux multiples facettes a fêté cette étape importante avec ses enfants désormais adolescents, il semble que la star ait fait au mieux au vu des circonstances, en pleine pandémie de coronavirus, et ait entamé cette journée de façon mémorable.

Sur des images partagées dans la story Instagram de Jennifer, on voit les jumeaux être servis et déguster au lit leur petit-déjeuner — incluant pancakes aux céréales multicolores et gaufres, le tout saupoudré de vermicelles festifs — et ouvrir des enveloppes d'anniversaire provenant de leur mère, la fière matriarche demandant : "C'est votre premier cadeau de la journée ?"

Bien qu'on ait du mal à entendre ce que la chanteuse leur a offert exactement, une chose est sûre : ils n'ont pas manqué d'amour tandis que la mère de deux enfants s'est remémoré le jour où elle les a ramenés de l'hôpital. En février 2008, son mari de l'époque, Marc Anthony, et elle ont eu les deux seuls enfants qu'ils ont eus ensemble.

"Mes magnifiques bébés deviennent adolescents aujourd'hui !!" s'est-elle extasiée dans un post Instagram. "C'est pas vrai !! Je n'en reviens pas que 13 ans soient passés depuis le jour où je les ai ramenés à la maison dans mes bras en pleine tempête de neige. De ce blizzard sont apparues deux parfaites petites noix de coco qui ont bouleversé ma vie et m'ont appris le vrai sens du mot amour. Et depuis, ça a été un voyage magique rempli d'aventure et de joie."