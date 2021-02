Khloé Kardashian poste une nouvelle photo avec une bague en diamant et suscite des rumeurs de fiançailles

Sur le même sujet : Khloé Kardashian suscite des rumeurs de fiançailles avec un énorme diamant

Écoutez, on sait qu'il se passe plein de choses en ce moment dans le monde des Kardashian, mais il se pourrait bien qu'une autre grande nouvelle vienne de tomber, et elle implique une bague à l'annulaire !

Dimanche 21 février, Khloé Kardashian a posté sur sa page Instagram une photo promotionnelle prise par un pro et la montrant agenouillée sur une terrasse près d'une pelouse, vêtue d'un bikini noir SKIMS et de bottines à talons hauts kaki couleur sable de sa nouvelle collection de chaussures Good American. Oh, et elle arbore une énorme bague en diamant à son annulaire, ce qui a provoqué de nouvelles rumeurs de fiançailles avec son petit ami de longue date, Tristan Thompson. Et nombreux sont ceux qui ont tout de suite remarqué l'énorme caillou, et les commentaires ont fusé.

Khloé a ajouté une légende aguichante à ce post promotionnel, écrivant : "Les nouvelles chaussures @goodamerican sortent le 25.02".

La présentatrice de E! Morgan Stewart a demandé : "C'EST VRAI ?" ce à quoi Khloé a répondu : "oui ! C'est vrai !"

Khloé a ensuite commenté, après que les fans ont spéculé sur de possibles fiançailles : "Je répondais à la question « c'est vrai ? » Ma réponse est « Oui, c'est vrai »… C'est-à-dire, oui, les chaussures sortiront le 25.02."

Tristan, 29 ans, avec qui elle a eu sa fille de 2 ans, True Thompson, a commenté : "OUAH !!!!!!! Ce gazon est tondu à la perfection."

Les rumeurs de fiançailles ont continué d'aller bon train néanmoins. "OK, bling-bling, on te voit", a commenté la star de Selling Sunset Christine Quinn, ajoutant des émojis diamant, clin d'œil et applaudissements.

La bague de Khloé comporte un énorme diamant taillé en forme de poire entre deux pierres de tailles plus modestes. Shannon Delany-Ron, directrice de la communication chez JamesAllen.com, a confié à E! News qu'elle estimait le caillou à 9 ou 10 carats et à une valeur comprise entre 500 000 et 750 000 dollars.

La star de télé-réalité arborait une bague semblable, portée elle aussi à son annulaire, sur des photos Instagram prises lors de son 36e anniversaire en juin dernier. Cependant, elle n'avait fait aucun commentaire en réponse aux rumeurs de fiançailles qui en avaient découlé à ce moment-là.