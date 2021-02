Voici la vraie raison pour laquelle Kim Kardashian a enfin demandé le divorce de Kanye West

Sur le même sujet : Kim Kardashian demande le divorce de Kanye West

Kimye, c'est vraiment fini.

Kim Kardashian a officiellement entamé une procédure de divorce d'avec Kanye West vendredi 19 février, après six ans de mariage, a confirmé E! News.

Les époux ont accepté le principe de la garde partagée de leurs quatre enfants, North, Saint, Chicago et Psalm, et ni Kim ni Kanye ne remet en cause l'accord prénuptial, rapporte une source proche de Kim.

On apprend également que la séparation est "très amicale" et comment la star de L'incroyable famille Kardashian gère cette décision : "Kim va bien. Elle s'inquiète surtout pour sa vie privée et celle de ses enfants. C'est une maman ours, et elle est très protectrice avec ses enfants."

Laura Wasser, l'avocate des stars qui va s'occuper du divorce de Kim, n'a pas pu être jointe pour faire un commentaire.

E! News rapportait le mois dernier que bien que la mère de 40 ans envisageait le divorce, le couple suivait une thérapie de couple. Mais alors que s'est-il passé pour qu'elle en finisse ?