Wilmer Valderrama et sa fiancée, Amanda Pacheco, ont eu leur premier bébé

Wilmer Valderrama et sa fiancée, Amanda Pacheco, sont désormais de fiers parents. Le couple a annoncé le 21 février avoir eu son premier enfant, une fille, née le 15 février.

L'ancien héros de That '70s Show a écrit en légende d'une photo Instagram d'Amanda et lui berçant leur bambin : "La vie est un voyage en constante évolution, et toutes les fois où l'on a besoin d'une lumière pour éclairer le chemin… des anges nous sont envoyés pour nous montrer le chemin et nous permettre de nous dépasser... cadeau du ciel, nous accueillons notre première fille… #CestJusteNous3Désormais. 15/02/2021."

Amanda a posté la même photo et la même légende sur son Instagram.

Les stars ont félicité les tourtereaux pour cet heureux événement. Eva Longoria s'est extasiée sur leur annonce, écrivant dans les commentaires du post de la star de NCIS : Enquêtes spéciales : "Ahhhhhhhh !!!!!! Je suis tellement heureuse pour vous deux !!! Je vous aime !"

Gabrielle Union a ajouté : "Ahhhhhh FÉLICITATIONS mon ami !!!!!"

Rumer Willis a écrit : "Félicitations, très heureuse pour vous. J'ai hâte de la rencontrer."

Les amoureux, qui ont annoncé leurs fiançailles l'an dernier, au moment du jour de l'An, n'ont dévoilé qu'ils attendaient leur premier enfant qu'en décembre. Ils ont posté leur séance photo de maternité très cool sur le thème de la voiture sur Instagram, accompagnée du même hashtag, #CestJusteNous3Désormais.

Si le couple n'a commencé à parler de la grossesse d'Amanda que tout récemment, le mannequin s'est fendu d'un post très émouvant à propos de son parcours, sur Instagram, au début du mois.

Elle a écrit : "Alors que la date de l'accouchement est de plus en plus proche, je suis emplie de beaucoup de gratitude et je me sens très chanceuse qu'une vague de plénitude ait envahi mon corps, un sentiment vraiment inattendu parce que la grossesse m'a toujours vraiment terrifiée. Tout le processus, surtout/avant tout l'accouchement !! C'est quelque chose qui m'a toujours épouvantée."