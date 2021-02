Kim Kardashian a demandé le divorce à Kanye West après six ans de mariage

"Ça ne concerne plus le mariage, Kanye comptera toujours pour elle, mais c'est fini entre eux", a ajouté cette source. "Kim est entièrement concentrée sur ce qu'il y a de mieux pour les enfants. C'est une décision difficile, et elle essaie de trouver une solution."

Mais en février, Kim et Kanye avaient déjà cessé toute communication, et il avait déjà quitté le domicile conjugal. Comme l'a expliqué notre source : "Tout est fini, ils ne se parlent plus... Elle essaie de rester forte et de passer à autre chose."