Kim Kardashian "n'empêcherait jamais" Kanye West de voir ses enfants alors qu'il quitte le foyer

Sur le même sujet : Kim Kardashian et Kanye West "ne se parlent plus" avant un divorce imminent

La relation entre Kim Kardashian et Kanye West touche peut-être à sa fin, mais leurs enfants demeurent leur priorité.

Bien que Kim et Kanye ne se parlent plus, une source révèle en exclusivité à E! News que le musicien est toujours dans la vie de leurs quatre enfants. La source ajoute : "Il veut toujours jouer un grand rôle dans leurs vies, et Kim n'empêcherait jamais ça."

Concernant la nouvelle dynamique familiale, une seconde source donne des détails sur leur mode de vie, révélant que Kanye est parti de la villa minimaliste dans laquelle Kim et lui vivaient pendant leur relation. "Il ne vit plus dans la maison avec Kim et les enfants. Quand il voit les enfants, il les rencontre ailleurs."

On apprend aussi que l'interprète de "Stronger" peut voir North, Saint, Chicago et Psalm West "quand il veut".

Avant de quitter le domicile conjugal, Kanye vivait dans le Wyoming, mais il est depuis rentré en Californie, où il se "concentrerait sur son travail".