Demi Lovato ne peut plus conduire depuis que son overdose lui a causé des dommages cérébraux

Jeff Kravitz/FilmMagic

"Il fallait que tout cela arrive pour que je tire les leçons que j'ai tirées", a-t-elle confié. "Ça a été une progression douloureuse, et quand j'y repense, ça me rend triste parfois de me remémorer la douleur que j'ai eue à endurer pour surmonter tout ça, mais je ne regrette rien."

C'est la deuxième fois que la chanteuse crée un documentaire à propos de son combat pour la sobriété. Elle avait déjà raconté comment elle s'était fait soigner dans le documentaire de 2017 Simply Complicated.

Et bien qu'elle ait rechuté brièvement après la sortie du film, la star a dit qu'elle puisait de la force dans le fait de partager son histoire avec les autres. "Je réponds de mes actes", a déclaré l'interprète de "Stone Cold". "J'ai beaucoup appris de mon passé. Je suis restée sobre pendant six ans et j'ai beaucoup appris de ce parcours. Et la principale chose que j'ai apprise, c'est que le fait de révéler mon histoire et d'en parler m'a obligée à prendre mes responsabilités pendant ces six ans."

Elle a continué : "C'est une des principales raisons pour lesquelles je fais cela, mais je pense aussi que j'étais très fière des progrès que j'ai faits et qu'une part de moi était heureuse de partager ça avec les gens."