Tous les looks à ne pas rater de la Fashion Week automne-hiver 2021

La période faste de la mode bat à nouveau son plein.

On parle bien sûr de la Fashion Week — ou peut-être devrions-nous parler du mois de la mode — la période durant laquelle les designers font défiler leurs dernières créations sur les podiums des capitales de la mode du monde entier tandis que photographes, rédacteurs en chef et influenceurs en capturent chaque moment pour les partager avec les fans de mode restés chez eux.

Compte tenu de la pandémie de coronavirus en cours, les choses ont bien changé dans le monde de la mode ces derniers mois. Après que le virus a pris le monde d'assaut il y a un an, certains créateurs ont décidé de ne pas défiler une fois l'automne arrivé et ont revu leur emploi du temps traditionnel tandis que d'autres ont adopté les nouvelles technologies pour dévoiler leur travail. Si l'on était un peu dans le flou la saison dernière concernant ce à quoi on pouvait s'attendre durant la Fashion Week, les créateurs s'adaptent désormais à cette nouvelle normalité, qui est devenue un mélange de défilés en personne (masqués et dans le respect de la distanciation sociale bien sûr) et en ligne.

Cette fois, le calendrier officiel présente des marques adorées telles que Christian Siriano, Tom Ford, Oscar de la Renta et Jason Wu parmi tant d'autres.