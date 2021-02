Kourtney Kardashian officialise sa relation avec Travis Barker sur Instagram

La mère de 41 ans a ainsi écrit : "Les roses sont rouges / Les violettes sont bleues / Pain à l'ail / Blink-182", qui est, en anglais, "Roses are red, Violets are blue, Garlic Bread, Blink 182", le titre d'un morceau de musique. Et Travis a posté une photo d'une cheville surmontée d'un bracelet en diamant et qui semble appartenir à Kourtney.