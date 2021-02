Rose Leslie et Kit Harington sont parents d'un premier enfant

Sur le même sujet : Kit Harington et Rose Leslie, stars de "GoT", parents d'un petit garçon

Kit Harington et Rose Leslie attendaient un heureux événement, eh bien, il est arrivé.

Les acteurs de Game of Thrones et de Mort sur le Nil sont officiellement parents de leur premier enfant. Les deux stars ont confirmé la nouvelle en sortant avec leur nouveau-né à Londres le 16 février. Le porte-parole du papa confirme à E! News que le couple a eu un petit garçon et qu'ils sont "très, très heureux !"

En septembre 2020, l'actrice dévoilait son ventre rond lors d'un shooting pour le magazine numérique britannique MAKE, confirmant par la même occasion que le couple attendait un bébé. Si la jeune maman n'a pas fourni d'autres détails, elle a brièvement évoqué sa nouvelle vie de famille dans leur manoir de style Tudor situé dans la région d'Est-Anglie où ils se reposent.

"Quelle chance de pouvoir se sauver à la campagne et récupérer", a-t-elle révélé au site. "C'est un grand privilège d'être au milieu de la verdure, du chant des oiseaux, d'être entouré de haies et de nos délicieux voisins. C'est si paisible."

Un mois plus tard, Leslie avait de nouveau abordé sa grossesse. "Je suis ravie d'attendre un bébé et j'ai hâte de rencontrer le nouveau membre de notre famille !", avait-elle avoué au New York Post.