Comment Kourtney Kardashian et Travis Barker ont fêté leur première Saint-Valentin à deux

Quant à Scott Disick, l'ex de Kourtney, il a fêté la Saint-Valentin de l'autre côté des États-Unis, avec Amelia Hamlin.

Le duo est en vacances à Miami et a fait un grand pas dans sa relation. Scott a en effet posté non pas une mais deux photos avec Amelia ce week-end officialisant ainsi son couple sur Instagram.

Et avant que les fans ne se demandent ce que Scott pense vraiment de la relation entre Kourtney et Travis, une source proche du fondateur de Talentless a expliqué qu'il était plus qu'heureux pour son ex, mère de leurs trois enfants.