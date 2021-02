La première Saint-Valentin de Gigi Hadid et Zayn Malik en tant que parents est très romantique

Sur le même sujet : Cardi B et Offset et d’autres couples célèbrent la Saint-Valentin 2021

Les jeunes parents célèbres voient vraiment la vie en rose.

Si élever un nouveau-né pourrait rendre la Saint-Valentin un peu moins romantique, Gigi Hadid et Zayn Malik semblent avoir passé une belle journée du 14 février.

Comme on peut le voir dans ses stories Instagram, le top a commencé ce jour un peu particulier avec une douzaine de roses rouges offertes par un être cher. Plus tard dans l'après-midi, Gigi a partagé une photo de Zayn en train de tenir une tasse "papa" dans ses mains. Elle a aussi montré l'ex-membre de One Direction en train de se balader avec leur fille, Khai.

Au lieu d'aller au restaurant, les jeunes parents ont décidé de cuisiner ensemble une recette spéciale d'Antoni Porowski, la star de Queer Eye. "Antoni, on a bien aimé l'idée de la pizza à la sauce vodka", a écrit Gigi pour accompagner un cliché du plat principal.

Avant que la journée ne se termine, elle a posté un dernier message dédié à sa famille sur Instagram. Elle a écrit : "Je t'aime, mon Valentin, et j'aime la Valentine qui est à nous pour toujours."