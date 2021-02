Paris Hilton prouve que son compagnon, Carter Reum, est sa muse dans le clip de "Heartbeat"

L'ex-star de The Simple Life, qui a récemment sorti un documentaire YouTube, This Is Paris, a partagé une vidéo Instagram au son de "Heartbeat".

"Joyeux premier anniversaire mon amour ! J'adore le fait qu'on célèbre notre amour tous les mois ! Je n'arrive pas à croire que ça fait un an", a-t-elle écrit le 5 décembre 2020. "J'ai l'impression de t'avoir attendu toute ma vie ! Je ne me suis jamais sentie aussi proche de quelqu'un. Et c'est parce que tu es le premier à avoir fait tomber les murs que j'avais construits autour de mon cœur et à l'avoir ouvert d'une façon que je croyais impossible."

Paris n'est pas seule à penser ça.

Une source proche avait déclaré à E! News l'année dernière : "Ils sont très heureux ensemble. Ils se sont rencontrés via des amis communs, et tout le monde trouve qu'ils forment un super couple."