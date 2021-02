Meghan Markle attend un enfant avec le prince Harry : découvrez ses looks grossesse

La star de 39 ans souhaitait partager son expérience pour que d'autres personnes sachent qu'elles n'étaient pas seules : "Ce sujet reste tabou, chargé de honte (injustifiée), et perpétue un cercle vicieux de deuil solitaire."

Pour fêter l'annonce d'un futur bébé, Meghan et Harry ont partagé une photo en noir et blanc d'eux regardant la lune très amoureux. Sur le cliché, le prince porte une chemise et un pantalon, mais surtout son sourire ravageur. L'ancienne actrice est tout aussi belle dans sa robe fluide dévoilant son ventre rond.

