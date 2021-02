De Jennifer Lopez à North West, tous les grands moments des Fashion Weeks qui ont fait le buzz

Precious Lee

Aussi incroyable que cela puisse paraître, Versace a invité des mannequins "grande taille" à défiler pour la première fois en septembre 2020 à la Fashion Week de Milan. Precious Lee a fait couler beaucoup d'encre avec ses minirobes osées et colorées. "Reine @donatella_versace ton soutien et ton amour pour moi en ce moment sont vraiment magiques", a déclaré la mannequin sur Instagram. "Merci de tout mon cœur d'avoir relevé le niveau. Ça compte énormément pour moi, et je ne l'oublierai jamais. Je ne veux entendre aucune petite fille noire dire qu'elle ne peut pas y arriver, parce qu'on peut tous y arriver, on a toujours pu le faire et si on reste soi-même, on y arrivera."