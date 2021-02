Meghan Markle gagne contre un tabloïd anglais et critique ses "pratiques déshumanisantes"

Sur le même sujet : Meghan Markle gagne contre un tabloïd anglais

Meghan Markle vient de remporter une belle bataille judiciaire contre l'éditeur d'un tabloïd britannique qui avait publié des extraits de sa lettre adressée à Thomas Markle, son père qu'elle ne voit plus.

Jeudi 11 février, un juge de la Haute Cour de justice britannique a accordé à la duchesse de Sussex "un référé" dans sa plainte pour utilisation frauduleuse d'informations privées à l'encontre de la société Associated Newspapers, qui avait publié la lettre en 2018 dans son journal The Mail on Sunday. Il a précisé que la star "pouvait raisonnablement s'attendre à ce que le contenu de la lettre demeure privé. Les articles du Mail ont interféré avec cette attente".

"Après deux longues années de poursuite, je suis reconnaissante que les tribunaux tiennent pour responsables Associated Newspapers et The Mail on Sunday pour leurs pratiques illégales et déshumanisantes", a fait savoir la duchesse dans un communiqué de presse. "Ces méthodes (et celles de leurs autres publications que sont MailOnline et The Daily Mail) ne sont pas nouvelles ; en fait, elles sont utilisées depuis bien trop longtemps sans aucune conséquence. Pour eux, c'est un jeu. Pour moi et beaucoup d'autres, c'est la vraie vie, de vraies relations, et une vraie tristesse. Les dégâts qu'ils ont causés et qu'ils continuent de causer sont profonds."

La duchesse a attaqué Associated Newspapers en 2019 après que The Mail on Sunday et MailOnline eurent publié des extraits d'une lettre manuscrite de cinq pages qu'elle avait envoyée à son père, avec qui elle est en froid, un an plus tôt, peu de temps après son mariage royal avec le prince Harry, auquel Thomas Markle n'avait pas assisté pour cause de maladie.