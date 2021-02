La confession sexuelle de Drew Barrymore va vous faire rougir

Sur le même sujet : Drew Barrymore montre qu’elle a perdu plus de 10 kilos

Drew Barrymore se montre très ouverte à propos de sa vie sexuelle.

Durant une séquence de questions-réponses spéciale dans l'épisode du 10 février du Drew Barrymore Show, l'ancienne héroïne de Charlie et ses drôles de dames a partagé quelques infos croustillantes sur ses activités dans la chambre à coucher.

Pour faire la promotion de son nouveau partenariat avec Garnier Whole Blends, la présentatrice de talk-show s'est fait laver les cheveux tandis qu'elle répondait aux questions de plus en plus intimes de l'humoriste Ross Matthews.

Il a commencé par des questions qui ont provoqué des confessions bon enfant de la part de Drew telles que le fait de manger des aliments tombés par terre, d'utiliser son nom pour obtenir une réservation au restaurant (bien qu'elle "le fasse faire par quelqu'un d'autre" pour s'éviter cette gêne) et de pleurer sur commande "pour se sortir de situations déplaisantes".

"Surtout quand j'étais plus jeune", a-t-elle précisé. "Aujourd'hui, je n'arrive plus à m'arrêter de pleurer et ma fille me dit : « Oh, maman ! » Mais quand j'étais plus jeune, bien sûr."

Après avoir découvert que Drew avait déjà pris un bain de mer toute nue, Ross lui a demandé si elle l'avait "déjà fait dans une voiture". Ce à quoi Drew a réagi, outrée, avant de répondre cachée derrière ses mains : "Enfin, Ross ! Qui ne l'a pas fait ?"