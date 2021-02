Courteney Cox révèle son adorable surnom pour Jennifer Aniston, dont c’est l’anniversaire

Sur le même sujet : Flash-back E! : la 1re interview E! de Jennifer Aniston

Les fans connaissent peut-être Jennifer Aniston sous le nom de Rachel Green, mais sa co-vedette de Friends et meilleure amie Courteney Cox utilise un petit nom différent pour l'actrice.

Le 11 février, Courteney a partagé deux photos d'elle en compagnie de Jennifer en l'honneur du 52e anniversaire de l'héroïne de The Morning Show. Courteney a écrit en légende du post Instagram : "Joyeux anniversaire Jenny Louise ! On se connaît depuis tellement longtemps que je ne me souviens même plus pourquoi je t'appelle comme ça. Je t'aime !"

Le deuxième prénom de Jennifer n'est pas Louise — c'est Joanna — donc l'origine de ce surnom particulier est un mystère pour les fans également. Cependant, ses abonnés ont adoré apprendre ce petit secret sur l'adorable amitié entre les co-vedettes de Friends, qui remonte aux années 90.

Un fan a écrit : "ÇA, C'EST DE L'AMITIÉ ! Mes deux femmes préférées dans le monde entier."

Un autre a ajouté : "C'est dingue que vous soyez amies depuis si longtemps."

Un troisième a commenté : "LE MOMENT QU'ON ATTENDAIT TOUS."