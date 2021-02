Kourtney Kardashian et Travis Barker font un combat de pouces durant leur soirée en amoureux

Travis et son ex-femme Shanna Moakler ont eu deux enfants ensemble, tandis que Kourtney en a eu trois avec son ex Scott Disick.

"Scott a rencontré Travis à plusieurs reprises et il trouve que c'est un mec super", disait une source à E! News le mois dernier. "Il est très heureux pour Kourtney et n'est pas étonné qu'ils sortent ensemble. Kourtney a passé beaucoup de temps avec Travis, et ça n'a rien d'étonnant qu'ils aient développé une relation amoureuse."

Notre source a continué : "Elle n'est sortie avec personne depuis un moment, et Scott veut qu'elle soit heureuse. Kourtney et Scott s'entendent très bien et ont accepté le fait de n'être qu'amis et co-parents. Il n'y a aucune ambiguïté entre eux et il est plus que ravi qu'elle ait tourné la page. Tant que les enfants vivent dans une ambiance saine et que Kourtney est heureuse, Scott est content pour eux."