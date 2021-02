Shia LaBeouf nie toutes les accusations d'agression dans la plainte déposée par FKA twigs

Sur le même sujet : Le passé controversé de Shia LaBeouf

Shia LaBeouf nie tout acte répréhensible après que la chanteuse FKA twigs, une ex-compagne, l'a accusé de "maltraitance incessante" en décembre.

L'acteur de 34 ans et ses avocats ont déposé une réponse officielle aux accusations dont il fait l'objet depuis le 5 février, réponse obtenue par E! News.

L'interprète principal de Honey Boy nie "chacune" des allégations faites par son ex et déclare qu'elle "n'a subi aucune blessure ou préjudice suite à [ses] actions". Son équipe ne pense pas que FKA twigs devrait avoir droit à la moindre prestation ou au moindre dédommagement compensatoire.

La chanteuse, Tahliah Debrett Barnett de son vrai nom, a déposé une plainte il y a près de deux mois, accusant la star de maltraitance mentale et physique pendant leur relation de neuf mois, précisant qu'il lui aurait transmis sciemment une MST, qu'il l'aurait étranglée et l'aurait fait vivre dans "un état de peur constante".

L'interprète de 33 ans de "Cellophane" avait déclaré au New York Times : "Il m'a mise tellement bas que l'idée de le quitter et de me relever me semblait tout simplement impossible."