Riverdale est une toute nouvelle série après un bond dans le temps de 7 ans

Sur le même sujet : De grands changements dans la saison 5 de "Riverdale"

À partir de maintenant, Riverdale change complètement d'ambiance.

Cela fait sept ans depuis le lycée et sept ans qu'Archie (KJ Apa), Betty (Lili Reinhart), Veronica (Camila Mendes) et Jughead (Cole Sprouse) ne se sont pas vus, et beaucoup de choses ont changé.

Archie est parti à la guerre, Betty a rejoint le FBI, Veronica s'est mariée et Jughead est… toujours un écrivain torturé, parce que tout n'a pas changé.

C'est une toute nouvelle série Riverdale, sous bien des aspects. Terminés les meurtres insensés au lycée ponctués par les examens et les demandes romantiques pour aller au bal de promo, ceux-ci ont été remplacés par des intrigues meurtrières plus adultes saupoudrées de problèmes d'argent et agrémentées du droit de boire de l'alcool en toute légalité. Enfin, les stars peuvent faire leur âge et les actions de leurs personnages prennent soudain beaucoup plus de sens.

Les critiques n'ont vu qu'un épisode post saut dans le temps pour le moment donc on ne peut pas vraiment parler de ce qui nous attend, mais ce nouveau départ a vraiment beaucoup de potentiel. Si vous avez laissé tomber la série (ou que vous n'avez jamais été séduit) et que vous êtes curieux, c'est sans doute le bon moment de prendre le train en route.