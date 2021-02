Pink dévoile la voix mélodieuse de sa fille dans une adorable vidéo

Sur le même sujet : Pink encense ses "cuisses d’enfer" dans un post body positif

Pink a reçu un coup de main non négligeable pour ses débuts sur TikTok.

La star de la pop a posté sa toute première vidéo sur la plateforme lundi 8 février, en partageant des images de sa fille de 9 ans, Willow, interprétant une chanson intitulée "Cover Me in Sunshine".

La vidéo de Pink s'ouvre sur Willow apparemment en train de discuter avec sa mère de la chanson à interpréter. "Ou alors je pourrais chanter « Cover Me In Sunshine »", dit la fillette.

Willow montre ensuite que le talent de chanteuse est de famille en interprétant avec talent : "Cover me in sunshine/ Shower me in good times/ Tell me that the world's been spinning, since the beginning and everything will be all right/ Just cover me in sunshine."

Elle termine sa représentation par un adorable claquement de doigts, tape dans ses mains et conclut modestement d'un "OK". Pink, qui a eu Willow et son fils de 4 ans, Jameson, avec son mari, Carey Hart, réagit en maman plus que fière de sa progéniture et se fend d'un jovial éclat de rire avant de répéter : "OK !"