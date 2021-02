Jennifer Lopez dit que la thérapie avec Alex Rodriguez les "a beaucoup aidés" en confinement

Daniella Midenge//Allure

Finalement, Jennifer n'est pas restée sans rien faire puisqu'elle a lancé J.Lo Beauty, a sorti une nouvelle chanson intitulée "In the Morning" et a même chanté à l'investiture du président Joe Biden.

Et si l'emploi du temps de l'héroïne de Marry Me semble plus chargé que jamais, il lui reste du temps pour des périodes de repos et de relaxation bien méritées. La star aux multiples casquettes explique : "Je m'assois sur le canapé et je mange des chips ! Le truc, c'est de ne pas trop s'y habituer parce que c'est trop facile et trop sympa."

La native du Bronx a aussi pris le temps de changer de look. Quand Allure a révélé qu'elle ferait la couverture du numéro pour son 30e anniversaire, l'interprète de "Live It Up" a décidé de faire parler les fans grâce à une toute nouvelle coupe. Mesdames et messieurs, nous vous présentons la nouvelle coupe courte de J.Lo !