La princesse Eugenie accouche de son premier enfant avec Jack Brooksbank

La princesse Eugenie est maman !

La fille de Sarah Ferguson et du prince Andrew a eu son premier enfant avec son mari, Jack Brooksbank. "Son Altesse royale la princesse Eugenie a mis au monde un fils aujourd'hui, le 9 février 2021, à 8h55 au Portland Hospital", a déclaré Buckingham Palace dans un communiqué. "Jack Brooksbank était présent. Le bébé pèse 3,657 kilos."

"La reine, le duc d’Édimbourg, le duc d'York, Sarah, duchesse d'York, et M. et Mme George Brooksbank ont été informés et sont très heureux de cette nouvelle", continuait le message. "C'est le premier enfant de la princesse Eugenie et de Jack Brooksbank, le premier petit-enfant du duc d'York et de Sarah, duchesse d'York, et le neuvième arrière-petit-enfant de la reine et du duc d’Édimbourg. Son Altesse royale et son enfant sont tous deux en bonne santé."

Eugenie a aussi partagé la première photo de la main de son fils sur Instagram, ajoutant trois cœurs bleus en légende de l'adorable photo.