The Walking Dead partage la première photo de tournage de la 11e et ultime saison

En septembre 2020, AMC a annoncé que la saison 11 serait l'ultime saison de la longue série dramatique. Mais ne soyez pas trop tristes, fans de TWD. Cette ultime saison sera diffusée en deux parties entre 2021 et 2022 et comportera 24 épisodes. De plus, un spin-off centré sur Carol (Melissa McBride) et Daryl (Norman Reedus) arrive.

Non seulement y a-t-il un spin-off supplémentaire, intitulé Tales of the Walking Dead et qui est en développement, mais le clap de début de tournage du film sur Rick Grimes (Andrew Lincoln) devrait, selon toute probabilité, être donné plus tard cette année. N'oubliez pas qu'il reste encore Fear the Walking Dead et The Walking Dead: World Beyond à regarder aussi.