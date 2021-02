Paris Hilton dit s'être sentie "violée chaque jour" dans son témoignage contre le pensionnat de l’Utah

Utah Senate

L'ancienne star de The Simple Life a demandé plus de contrôles dans les écoles comme celle qu'elle a fréquentée et a affirmé que des élèves y avaient continuellement subi des mauvais traitements jusqu'à ce qu'elle rende publiques ses allégations dans son documentaire YouTube This Is Paris, qui est sorti en septembre. L'internat de Provo Canyon a changé de propriétaire depuis l'époque où Paris y était élève.

"Parler d'une chose aussi personnelle était et reste terrifiant", a-t-elle déclaré dans son témoignage. "Je suis la preuve que l'argent ne protège pas contre les mauvais traitements."

L'école a publié un communiqué dans People peu après la sortie de This Is Paris. "Nous ne cautionnons ni ne faisons la promotion d'aucune forme de mauvais traitements", disait, entre autres, le communiqué. "Toute allégation/tout soupçon de mauvais traitement est immédiatement rapporté aux agences de régulation de l'État, aux forces de police et aux services de protection de l'enfance, comme le veut la loi. Nous nous engageons à offrir des soins de qualité aux jeunes ayant des besoins émotionnels, comportementaux et psychiatriques particuliers et souvent complexes."

Dans une interview exclusive avec Daily Pop de E! En septembre, Paris a expliqué qu'elle avait choisi de taire son expérience supposée jusqu'à la sortie de son documentaire. "Dès que je suis partie de là-bas, je me suis promis que je n'y penserais plus jamais et que je n'en parlerais jamais à personne", a-t-elle dit.