Les fiançailles éclair de Shailene Woodley et Aaron Rodgers et leur "lien intense"

Malgré les circonstances actuelles qui les obligent à vivre leur relation à distance, notre source dit que Shailene et Aaron n'ont pas toujours été séparés par des centaines de kilomètres. Comme le décrit notre source : "Ils ont passé tout l'automne ensemble et ont vécu ensemble tout ce temps."

"Elle soutient énormément sa carrière et a adopté sa vie à Green Bay. Même si elle a sa propre carrière et sa propre vie, elle voulait être là-bas avec lui", ajoute notre source. "Durant l'année à venir, ils comptent passer du temps à voyager et à profiter d'un climat plus chaud."