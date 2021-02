Nina Dobrev retrouve Paul Wesley pour un voyage au ski à quatre avec Shaun White

Sur le même sujet : Nina Dobrev et Shaun White sont-ils ensemble ?

Nina Dobrev a peut-être eu droit à la meilleure des fêtes à l'occasion du Super Bowl. Au lieu de regarder la finale de football américain, l'ancienne actrice de Vampire Diaries a descendu les pistes avec son homme, le snowboardeur Shaun White, et deux invités de marque.

Nina et Shaun sont en effet partis au ski avec Paul Wesley, l'ancienne co-star de Nina dans la série, et sa femme, Ines de Ramon, à Jackson Hole, dans le Wyoming.

Il n'y a évidemment plus de triangle amoureux entre Elena et Stefan.

L'actrice a posté des photos des deux couples dans leurs tenues de ski avec la légende suivante : "Parfois, il faut doubler la mise", accompagnée d'un emoji masque.

Paul a, quant à lui, écrit : "Mon genre de dimanche de Super Bowl", en postant une galerie de photos et de vidéos de ses amis à la neige. Sur l'un des clichés, on aperçoit le quatuor sur une remontée mécanique, avec Nina et Shaun arborant la même doudoune blanche.

Ines, qui a épousé la star de Tell Me a Story en 2019, a posté une photo d'elle avec deux couettes à l'intérieur de l'établissement Jackson Hole Mountain Resort, admettant que c'était sa version "du dimanche de Super Bowl". On y voit en arrière-plan les montagnes grandioses du parc national de Yellowstone.