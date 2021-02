The Weeknd met le feu au Super Bowl avec une performance explosive

Sur le même sujet : Super Bowl LV : les coulisses du concert à 7 millions de dollars de The Weeknd

Et c'est parti pour le show !

The Weeknd a mis les petits plats dans les grands à l'occasion de son concert lors de la mi-temps du Super Bowl de 2021. Cela n'étonnera pas les fans de l'artiste, qui avait révélé avoir dépensé 7 millions de dollars de son argent personnel pour produire son spectacle.

Tous les yeux étaient braqués sur le chanteur de 30 ans, Abel Tesfaye de son vrai nom, dimanche 7 février. Que l'on ait été chez soi ou que l'on ait eu la chance d'assister au match de la NFL sur place, l'interprète de "Save Your Tears" a volé la vedette.

Et le public ne s'y est pas trompé en se levant pour applaudir ce décor futuriste. Très élégant avec sa tenue habituelle (une veste rouge à paillettes avec pantalon et chemise noirs), il a commencé son mini-concert avec son hit "Starboy", avant d'enchaîner avec "The Hills".

The Weeknd a également interprété "I Can't Feel My Face", "I Feel It Coming", "Save Your Tears" et "Earned It".