Les pubs du Super Bowl 2021 : découvrez les apparitions de Mindy Kaling, Nick Jonas et bien d'autres

Pub Coors avec Zayn Malik

Le chanteur pop, ancien membre de One Direction et petit ami de Gigi Hadid, fait la promotion de la nouvelle "pub du grand match de vos rêves" de Coors Light et Coors Seltzer. La veille du Super Bowl, il est apparu au lit sur Instagram.

"OK, je viens de me réveiller. Il est environ 3 heures du matin et j'ai fait un rêve très cool, pour être honnête avec vous", dit-il. "J'ai vu un énorme robot, un robot en métal mais fait en cannettes de Coors, et il marchait dans les collines. Et il y avait des ruisseaux et des rivières. Honnêtement, je ne pensais pas que ça allait marcher. J'étais assez sceptique. Mais en fait, ça a marché. Voilà, je vous ai raconté mon rêve. À vous de me raconter le vôtre."