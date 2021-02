Kim Kardashian et Kanye West "ne se parlent plus" et se préparent à divorcer

Sur le même sujet : Kim Kardashian et Kanye West "ne se parlent plus" avant un divorce imminent

Kim Kardashian et Kanye West, c'est fini.

La star de L'incroyable famille Kardashian n'a pas encore entamé de procédure de divorce avec le rappeur, même si ça ne serait plus qu'une formalité, selon une source proche, qui avance que c'est "complètement fini, ils ne se parlent plus".

"Elle essaie de rester forte et de passer à autre chose", apprend-on encore.

Si de nombreuses personnes sont au courant de l'état actuel de la relation entre Kim et Kanye, la mère de quatre enfants n'aurait fait aucune demande officielle parce qu'elle "travaille encore sur la manière dont elle va annoncer le divorce".

Quoi qu'il en soit, notre témoin proche assure que leur séparation est "complètement officielle dans son esprit".

Une seconde source précise que "le mariage est aussi complètement fini pour Kanye et qu'il passe à autre chose".

Contrairement à celle qui est son épouse depuis six ans, le rappeur à qui l'on doit l'album Life of Pablo a l'air de vouloir annoncer le divorce dès que possible.