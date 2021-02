Voici ce qui différencie les SAG Awards des autres cérémonies de récompenses

Getty Images; Jessica Ariel Wendroff/ E! Illustration

Entre le montage d'ouverture traditionnel des "Actors Stories", la présentation annuelle du Screen Actors Guild Life Achievement Award et la remise des statuettes à des acteurs dans 13 catégories récompensant des performances individuelles et collégiales dans une série dramatique ou comique et au cinéma, tout tourne autour des acteurs (comme si on ne faisait déjà pas assez attention à eux, pourrait-on être tenté de faire remarquer). Et c'est justement ce côté "par nous et pour nous" qui fait que cette cérémonie de récompenses est peut-être la seule où le proverbial "C'est déjà un honneur d'être nominé" a vraiment sa place.

TBS et TNT diffuseront en direct aux États-Unis la 27e cérémonie des SAG Awards le dimanche 4 avril.